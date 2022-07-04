AK Parti'li Ceylan'dan 'anıt ağaç' kesimi tepkisi

Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan Sarıçalı Dağı'nda yaşları 500 ile 1200 arasındaki 50'ye yakın anıt ağacın Orman İşletmesi tarafından kesildiğini belirterek, "Bu vahim hatanın sorumluları bu yaptıkları yanlışlığı görmelidir ve bütün orman teşkilatı bu yanlış uygulamadan ders almalıdır" dedi.

AK Parti'li Ceylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki ormanın 21 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Sarıçalı Dağı Milli Parkı olarak koruma statüsüne kavuşturulduğunu hatırlatarak, bölgenin zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyledi.