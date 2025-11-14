Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan'ın Şehitlere Yönelik Mesajını Lanetliyoruz

Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
