AK Parti'li Çelik: Yaptıkları açıklama, milli iradeyi gasbetme açıklamasıdır (2)

'ÖZÜR DİLEMELERİ GEREKİRDİ'

Ak Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana'da seçime yönelik yeni açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim değerlendirmelerine başlarken '13'üncü Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz' dediğini hatırlatan Çelik, "Bu acaba bir sürçü lisan mıydı? Hayır. Daha seçim sonuçları belli olmadan cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmek şeklindeki bu cümleyi 5-6 kere kurdular. Peki 5-6 kurulan bu cümle bir sürçü lisan mıydı? Hayır. Sürçü lisan değildi. Bunun kasıtlı yapıldığı, bilinçli yapıldığı belliydi. Çünkü seçimin sonucunun ne olacağına dair kendilerince bazı argümanlar ürettiler. Aslında yapılması gereken şudur; Siyasi nezaket siyaset adabı icabı henüz milletin iradesi tam olarak tecelli etmemişken, oylar sayılıyorken, sandıkların tamamı açılmamışken, milli iradeye saygı bütün siyasi partilerin temsilcilerine saygı, onların tabanlarında gayret gösteren vatandaşlarımıza saygı çerçevesinde bu ifadeden dolayı bu ifadeyi kullandıkları basın toplantısından sonra çıktıkları ikinci basın toplantısında özür dilemeleri gerekirdi. Ama bunu yapmadılar bu maalesef Türk siyasi hayatına çok büyük bir yanlış, vahim bir yanlış olarak geçmiştir. Oy sayım süreci devam ediyor. Üstelik tabloya baktığınızda cumhurbaşkanımızın açık ara önde olduğu görülüyor. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın da mecliste açık ara güçlü bir pozisyonu olduğu net bir şekilde görülüyor. Buna rağmen biz seçim sonucu şudur diyerekten bir açıklama yapmıyoruz. Çünkü milli iradeye saygılıyız. Demokratik sürece saygılıyız. Bu süreci yürüten kurumların hukuki niteliğine ve yetkisine saygılıyız. Bu çerçevede her zaman söylediğimiz şudur. Sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir. Şu anda CHP tarafından sürece saygı gösterilmediğini burada uyarmamıza rağmen herhangi bir özür dilenmediğini görüyoruz" dedi.