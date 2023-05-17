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AK Parti'li Çelik'ten tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti'li Çelik'ten tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılması kararına ilişkin, "Türkiye, bölgesi ve dünya için doğru siyasetlere imza atmaya devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılması kararına ilişkin, " Türkiye, bölgesi ve dünya için doğru siyasetlere imza atmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızdan tüm dünyaya fayda sağlayacak bir küresel liderlik örneği daha. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle BM, Rusya ve Ukrayna'nın destek ve katkısıyla Tahıl Sevkiyatı Anlaşması 2 ay daha uzadı. Türkiye, bölgesi ve dünya için doğru siyasetlere imza atmaya devam ediyor."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika

Ömer Çelik Karadeniz AK Parti Türkiye Politika Haberler

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