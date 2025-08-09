AK Parti'den Azerbaycan-Ermenistan Barış Anlaşmasına Destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilişkin, "Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu, önümüzdeki dönemde herkesin faydasına olan yeni kazanımları getirecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
