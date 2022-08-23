AK Parti'li Çelik: Seçim takviminde bir değişiklik yok

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim takviminde bir değişiklik yok. Seçimler zamanında yapılacak. Bununla ilgili olarak bu erken seçime ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli var ne bir manası var. Nihayetinde bir yıldan az bir zaman kalmışsa seçimlere bu hazırlıkların yapılması gayet normal" dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Çelik, "Partideki bütün birimlerin şimdiye kadar yaptığı çalışmalar, bundan 10 ay sonrası için yapacakları çalışmaların neler olacağına dair bütün birimlerin görüşleri ortaya konuldu. Aynı şekilde bir meclis takvimi var. Ona dönük çeşitli düzenlemeler, reform çalışmaları; bu konuda neler yapılacağı ile ilgili bir istişare yapıldı. Tabi burada hem önümüzdeki bir takım vatandaşımızla buluşma noktasında; vatandaşımıza daha çok ulaşma noktasında ortaya konulacak stratejiler, bir takım karşı propagandaların nasıl bertaraf edileceğine dair çeşitli arkadaşlarımızın çalışmaları. Bunlar topyekün ve kapsamlı bir şekilde değerlendirildi" ifadelerini kaydetti.

"Hiçbir şekilde şimdiye kadar olduğu gibi herhangi bir devletle, herhangi şekilde; onun toprak bütünlüğüne dönük, güvenliğine dönük negatif bir yaklaşımımız olup da sorun yaşamadık. Biz başta etrafımızdaki devletler olmak üzere hepsinin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir yerde bölünme, savaş, çatışma tabi ki istemiyoruz. Şimdiye kadar da Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu defalarca ifade ettik. Burada çözümün bir savaş yoluyla değil, siyasi bir çözüm olması gerektiğini ifade ettik. Ama bu karşılıklı olarak şartların olgunlaşması, muhaliflerin bugün karşı karşıya kaldığı zulüm mekanizmalarının ortadan kalkması, büyük bir uzlaşmasının ortaya çıkması. Onunla ilgili olarakta biz, 'Anayasa süreci güçlü bir şekilde işlesin' dedik. Burada AK Parti ile MHP arasında herhangi bir çelişki yok."