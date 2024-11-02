AK Parti'li Çelik: Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır. Sayın Özel, 'diktatörlük' ve 'darbecilik' eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960'tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin 'siyasi sabıkası' ile hesaplaşmalıdır. Sayın Özel, kendisinin genel başkanlık kapasitesinin ve yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığı her dönemde, gündemi değiştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmakta, yalan siyasetine ve iftira siyasetine başvurmaktadır" dedi.

'KENDİ İÇ KAVGALARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ'

Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye dönük yalan siyasetinden vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "CHP içinde kendisinin genel başkanlık makamı için yeterliliğini sorgulayan çok sayıdaki yol arkadaşının talep ettiği cevaplara yoğunlaşmalıdır. Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda yaptığı birlik ve beraberlik çağrısını da eleştirmiş. Sayın Özel'in yürüttüğü politikalarla CHP içinde bile birlik ve beraberlik sağlayamamışken, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını anlamasını beklemiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine doğru ilerliyoruz. Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.