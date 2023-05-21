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AK Parti'li Çelik, Mescid-i Aksa'ya baskını lanetledi

AK Parti'li Çelik, Mescid-i Aksa'ya baskını lanetledi

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın güvenlik güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya (Harem-i Şerif) baskın düzenlemesini lanetledi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın güvenlik güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya (Harem-i Şerif) baskın düzenlemesini lanetledi.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif'e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif'in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

AK Parti İsrail Aksa Politika Haberler

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