AK Parti'li Çelik: İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin 1 yıldır işgal politikasını sürdürmesine rağmen Gazze'yi alamadığını belirterek, "Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim, soykırımcı Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek üzere katliamlara başladığı gün. 1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze'de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze'yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar. Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek" ifadelerini kullandı.