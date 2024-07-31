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AK Parti Sözcüsü Çelik, İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesini lanetledi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu öldürülmesini lanetledi. Çelik, Haniye'nin Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit olduğunu belirtti ve bu suikastın Netanyahu hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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