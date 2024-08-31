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AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP Genel Başkanı'nın Hakaret Eden Kişiyi Ağırlaması Kabul Edilemez

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun, tahliyesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmasıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun, tahliyesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmasıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir. Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur" ifadelerini kullandı.

'DEMOKRATİK BİR TUTUM DEĞİLDİR'

Çelik, açıklamasında, "Siyasi partiler ve siyasetçiler, milletimize hizmet noktasında rekabet siyaseti ile yarışmalıdır, husumet siyasetinin destekçisi olmamalıdır. Siyasal eleştiri, siyasetin asli dinamiklerindendir. Her türlü siyasi eleştirinin muhatabı siyasi partiler ve siyasetçiler olmalıdır. Siyasi tercihlerinden dolayı vatandaşlarımızın hedef alınması demokratik değildir ve kabul edilemez. Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi demokratik bir tutum da değildir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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