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AK Parti'nin İktidara Gelişinin 22. Yıldönümü Kutlandı

AK Parti'nin İktidara Gelişinin 22. Yıldönümü Kutlandı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin iktidara gelişinin 22. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bu tarihin Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç olduğunu belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye için büyük reformlar ve hizmetler gerçekleştirildiğini vurgulayarak, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaşma konusunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bundan tam 22 yıl önce bugün Ak Parti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu. Aziz milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı. Bundan tam 22 yıl önce bugün AK Parti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu. Aziz milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı. AK Parti'miz, kurulduğu ve iktidara geldiği günden bu yana milletimizin taleplerini ifade ettiği ve milletimizi en geniş ölçekte temsil eden büyük bir çatı oldu. Herhangi bir ayrım gözetmeyen merkez siyasetiyle AK Parti, kuşatıcı ve kapsayıcı siyasetin en demokratik örneklerini ortaya koydu" dedi.

'DEVASA REFORMLARA VE HİZMETLERE İMZA ATILDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten aldığı güç ve dirayetli liderliği ile her türlü vesayet girişimini ve demokrasiye kasteden her müdahaleyi bertaraf ettiğini vurgulayan Çelik, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti siyaseti, yılmadan ve durmadan milletimizin sağlam geleceğinin yollarını döşedi. AK Parti'miz, geçtiğimiz 22 yılda Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak devasa reformlara ve hizmetlere imza attı. Geleceği kucaklamaya devam eden AK Parti'miz, Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıyacak Türkiye Yüzyılı hedeflerine azimle yürümeye devam ediyor. AK Parti'mizin iktidarının 22'nci yılı vesilesiyle aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Millete hizmet yolunda büyük gayret gösteren her bir yol arkadaşımıza, teşkilatlarımızın her bir ferdine sevgi ve saygıyla teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılıp ahiret yurduna göçen, bu yolculuğa destek vermiş her bir emek sahibine Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. AK Parti'mizin iktidara gelişinin yıl dönümü kutlu olsun. Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a milletimize hizmet yolunda daha nice yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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