AK Parti Sözcüsü Çelik: 3 Kasım, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3 Kasım, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3 Kasım, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır. 3 Kasım'da milli irade, demokrasimize siyasi tarihimizde devrim sayılabilecek bir güç verdi" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 Kasım, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır. 3 Kasım'da milli irade, demokrasimize siyasi tarihimizde devrim sayılabilecek bir güç verdi. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıkılan yolda inşa edilen irade, 23 yıldır milletimizin duasını, desteğini ve güvenini kazanarak Türkiye'yi her alanda dönüştürmüş; demokrasi, kalkınma ve Türkiye Yüzyılı yolunda tarihi adımlar atmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle Türkiye son 23 yılda büyüyen, güçlenen, güçlü demokratik değişimler üreten, dış siyasette büyük roller üstlenen, kriz çözümlerinde güvenilir adres olan ve eser-hizmet siyasetiyle anılan bir ülke haline gelmiştir. 3 Kasım'da 'Söz ve karar milletindir' denilerek çıkılan yolda, milletimiz Ak Parti'ye güvendi; AK Parti de milletimize layık olmanın mücadelesini verdi. O nedenle içerdeki 'vesayetin tehditleri' ve dışardaki 'karanlık şebekelerin operasyonları' karşısında asla geri adım atılmadı" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Çelik, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimizi büyütürken, bölge ve dünya barışının anahtarı, mazlumların umudu ve insanlığın vicdanı olan Türkiye'mizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Elbette bu başarı, her defasında sandıkta yeniden tecelli eden milli iradenin eseridir. Eserin sahibi milletimizdir. Bu kutlu yürüyüşte emeği geçen tüm dava arkadaşlarımızla beraber bu davayı dualarıyla ve fiilen destekleyen aziz milletimizi saygı ve şükranla selamlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adaletin, kalkınmanın, istikrarın teminatı olmaya, bölgesel ve küresel barışı gerçekleştirmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için büyük bir gayretle geleceğe yürüyoruz. Milli iradeye selam olsun; 3 Kasım bir kere daha milletimize kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
