Ak Parti'li Çavuşoğlu: Türkiye'de büyük bir tiyatro oynanıyor

BURSA (DHA) - Ak Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaşma törenine katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, " Türkiye'de büyük bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatronun aktörü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Ak Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaşma töreninde Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri, partililer, vatandaşlar, STK başkanları katıldı. Törende partililere konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Krizleri, problemleri çözdük, başardık. Ama başarıyı yönetmek, krizleri yönetmekten daha zordur. Çünkü başardığın yolda yürürken rakibin başkaları değil sensin, kendinsin. Onun için kendimiz kendimize rakip olmaktan çıkacağız, yolumuzu açacağız, birbirimize destek olacağız. Bu platformlar herkese açık, kapalı kapılar ardında birbirimizle ilgili sadece olumlu şeyler söyleyelim. Müslüman Müslümanın, Türkiye'de vatandaş vatandaşın, partiliyse partili partilinin problemini yüzüne söyler ama övecekse arkadan över. Türkiye artık bölgesel bir güç değil, gerçekten küresel bir aktör, güç olmuştur. 30 yıl Azerbaycan'da kardeşlerimizin toprakları Ermeni işgali altında kaldı. Ama ondan daha önemli bir şey var, 30 yıl üç ayrı ülke bir araya geldi ve bunu sürekli sürüncemede bıraktı, 'çözeceğiz' diye, çözmediler, Azerbaycanlılar ve Türkiye'nin alışmasını beklediler. Ama biz de o süreyi haksızlığa alışmakla değil, haksızlığı nasıl gidereceğimizin hesabını yaparak geçirdiğimiz için savunma sanayisine yatırım yaptık ve 44 günde 30 yıllık işgale son verdik" dedi.

Konuşmaların ardından, partililer sırayla protokol ile bayramlaştı.