AK Parti'li Çankırı, Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi'nin detaylarını anlattı Açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi ile pazar yerinde bırakılan gıdanın kullanılamaz durumda olanı, komposta dönüştürülerek çiftçiye ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kullanılabilir durumda olan gıda, paketli gıdaya dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor, böylece gıda israfının en aza indirilmesi hedefleniyor." dedi.

Çankırı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mezopotamya'nın en eski buğdayı sorgülün canlandırılması için çabalayan çiftçilere destek olmaya çalıştığını söyledi.

İzmir'de pazar yerlerini gezerken israf edilen gıdayı gördükten sonra çözüm arayışına girdiğini dile getiren Çankırı, buradan esinlenerek sorgül projesini geliştirdiklerini belirtti.

Pazarda kalan gıdanın komposta dönüştürülmesini amaçlayan projenin pilot uygulamasını Diyarbakır Kayapınar'da gerçekleştirdiklerini anlatan Çankırı, "Nisan 2021'de başladığımız projenin pilot uygulama sürecinde, günde ortalama 3 ton ile toplamda 139 tonluk gıda, kompost üretimi için toplandı." dedi.

Pazaryerlerinde bırakılan kullanılabilir durumdaki meyve ve sebzelere değinen Çankırı, şöyle konuştu:

"Çiftçinin binbir emeği ile yetiştirilen gıdanın israfı, ülke olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin de işaret ettiği üzere önlenmesi gereken ciddi bir konu. Bu kapsamda pazarda bırakılan kullanılamaz durumdaki meyve ve sebzeyi kompost için dönüşüme gönderirken kullanılabilir durumda olanlarının ise belediye bünyesindeki aşevinde paketli gıda üretiminde ve gıda bankalarında kullanılmasını kapsayan bir model oluşturduk. Sistem gereği kooperatif üzerinden işleyen bu yapı sayesinde topraktan geleni toprağa döndürdüğümüz ve bunu yaparken de sıfır atık gerekliliklerini yerine getirdiğimiz Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi ortaya çıktı."

Pazarda tezgaha koyulan meyve ve sebzenin yaklaşık yüzde 30'unun akşam alanda bırakıldığına dikkati çeken Çankırı, bunun yüzde 12'sinin ise kullanılabilir durumda olan gıdadan oluştuğuna işaret etti.

Çankırı, 10 ton gıdanın girdiği bir pazarda, her gün yaklaşık 350 kilosu kullanılabilir durumdaki 3 ton gıdanın çöpe gittiğini ifade etti.

Verimin düştüğü, rekoltelerde ciddi kayıplar yaşanan, kuraklık ile mücadele edilen böyle bir dönemde bu oranların can acıtıcı boyutta olduğunu belirten Çankırı, "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi'nde pazaryerinde bırakılan gıdanın kullanılamaz durumda olanı komposta dönüştürülerek çiftçiye toprağını kuraklığa karşı güçlendirmesi için ücretsiz olarak dağıtılıyor. Diğer yandan kullanılabilir durumda olan gıda, paketli gıdaya dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Böylece gıda israfının en aza indirilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Yanan orman alanlarına "merhem"

Gelecek dönemde atılacak adımlarla projenin Türkiye genelindeki tüm belediyelerde yaygınlaştırılması konusunda hızla ilerleme sağlanacağını dile getiren Çankırı, şunları kaydetti:

"Belediyelerin temizlik işleri çalışma süreçlerinde yeniden yapılandırma ve sosyal kooperatif yapısının kurulması ile kolayca hayata geçirilen bu proje, şu anda 13 şehirde 52 il ve ilçe belediyesinde devam ediyor. Nisan 2021'den bu yana 14 bin ton atık toplanarak yaklaşık 4 bin ton komposta dönüştürüldü ve çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Aynı zamanda projemiz ile ilintili olarak son dönemde yaşanan orman yangınlarının toprağa bıraktığı zararın giderilmesi ve yeni yangın tehditlerine karşı da korunması adına kompost-malçlama çalışmasını bir merhem olarak kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz ile proje detayları konusunda iş birliği görüşmelerimize devam ediyoruz. Ülkemiz adına böylesine önemli bir meseleyi ele alıp sistemli bir ilerleme kaydederek dünyada ve Türkiye'de bir ilki ve farklı bir kooperatif modelini meydana getirdik. Bu projeyle bir ekosistem kurarak yönetecek, toprağı onarıcı kompost temininin yanı sıra istihdam sağlayacak, gıda israfını önleyecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak sosyal fayda sağlamaktayız."

Çankırı, TBMM Dilekçe Komisyonu'na yaptıkları başvuru sonucunda, projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için alt komisyon kurulduğunu kaydetti.