AK Parti'li Çankırı, Selçuk'ta esnafla bir araya geldi

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Selçuk'ta esnafı ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Çankırı yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Sebze ve Meyve Hali, Efes Antik Kenti çevresi ve ilçe merkezindeki esnaflarla bir araya geldiklerini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankırı, Selçuk'ta vatandaşları uzun uzun dinleme fırsatı bulduğunu, ilçe belediyesinin bu yönetim döneminde geleceğe tek bir eser bırakamadığını gördüğünü belirtti.

İlçede belediyeciliği hizmet aracı olarak görmek yerine popülist davranışlarla geleceği heba eden bir belediye başkanının görevde olduğunu iddia eden Çankırı, şunları kaydetti:

"Selçuk'ta mantar yuvasına dönen yolların hali ortada. Esnaf, belediye başkanından dert yanıyor. Selçuk gibi doğal bir güzelliği olan ilçemiz iş bilmez ve vizyonsuz bir anlayış yüzünden geri adım atıyor. Hayata geçirdikleri tek bir proje yok. Asli görevlerini unutan belediye başkanı ise sırf kaçak villalar için hukuk yollarına başvurdu diye ilçe başkanımızın ekmek teknesine haksız yere cezalar kesiyor. Hiç kimse kendini yasalardan büyük sayamaz. Yargı karşısında tüm suçlular hak ettiği cezayı alacaktır."