AK Parti'li Çankırı, kadın üreticilerle bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili ve adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim kampanyasında kadınların üretici kimliklerinden ilham aldıklarını söyledi.

Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ndeki kadın üreticilerle bir araya gelen Çankırı, yaptığı açıklamada seçim kampanyası sürecinde üretici kadın kooperatifleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Kadınların üretici kimliklerinden ilham aldığını aktaran Çankırı, "Dün bize 'elinin hamuruyla siyaset yapamaz' diyen zihniyetler bugün dünyanın birçok yerinde kadınlarla yönetiliyor. Çünkü kadın güç demektir. Kadın anne demektir. Bugün kadınlara statü kazandıran güç, 'vazgeçmemenin' mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Kampanyası sürecinde Ödemiş'te bulunan Dolunay Reçelleri İşletmesi'nden reçel, Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden mutfak önlüğü, Kınık Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırlamış olduğu çini tabak ile Karabağlar Aile Danışma Merkezi çalışanlarıyla çok amaçlı bez çanta alışverişi yaptıklarını aktaran Çankırı, şunları kaydetti:

"Biz bu kampanya döneminde yani 1 aylık süreçte hediyeliklerimizin hepsini 'kazan kazan' anlayışı ile buralardan hazırlattık. Evlere götürdüğümüz reçellerden, mutfak önlüklerinden ve çantalardan, seramik tabaklardan tutunda birçok üründe kadının eli ve emeği var."