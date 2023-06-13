AK Parti'li Çankırı'dan Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesine ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesini ziyaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçedeki yatırımlar ele alındı.

Aliağa'nın sanayide olduğu gibi turizmde de şaha kalkacağını belirten Çankırı, Aliağa Yolcu İskelesi ve Kıyı Düzenlemesi projesiyle fuar, piknik ve eğlence alanları oluşturulacağını aktardı.

Çankırı, Ayvalık - Midilli arasında vapur seferleri planlandığını aktararak, "Seferlerin haftada iki gün olması planlıyor. Hükümet olarak biz Aliağa'da da bu projeyle sadece vapur seferlerinden 6 milyon lira gibi bir gelir elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu sebeple proje sayesinde hem Aliağa sanayiden elde ettiği gelirin dışında turizmle de nefes alan hem de kültürel ve sosyal noktada zirve yapan bir adres vizyonu kazanacaktır." ifadelerini kullandı.