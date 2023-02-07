AK Parti'li Canikli'den 'depremzedeyle ilgilenmediği' iddiasına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, arama kurtarma bölgesindeki bir depremzedeyle ilgilenmediği iddiasına ilişkin, "Öncesinde vatandaşımızın talebini dinledim ve sonra talebini koordinasyon merkezine aktarmaya çalıştığım andaki görüntüler çarpıtılarak kurgulanmış, öncesi ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, arama kurtarma bölgesindeki bir depremzedeyle ilgilenmediği iddiasına ilişkin, "Öncesinde vatandaşımızın talebini dinledim ve sonra talebini koordinasyon merkezine aktarmaya çalıştığım andaki görüntüler çarpıtılarak kurgulanmış, öncesi ve sonrası yansıtılmamıştır." bilgisini verdi.

Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, "özellikle sosyal medyada, afet bölgesindeki çalışmaları esnasında, bir görüntü üzerine kurgulanarak ve acımasızca çarpıtılarak, vatandaşlarla ilgilenilmediğini ima eden mesnetsiz iddiaların yer aldığını" belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarına destek amaçlı ziyaretleri çerçevesinde saat 02.27 civarında, çarpıtılan görüntünün paylaşıldığı alanda vatandaşın vinç talebini karşılamak ve bölgenin takviye destek ihtiyaçlarına yönelik koordinatör sorumlusu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya internetten mesajı göndermeye çalıştığını bildiren Canikli, şunları kaydetti:

"Öncesinde vatandaşımızın talebini dinledim ve sonra talebini koordinasyon merkezine aktarmaya çalıştığım andaki görüntüler çarpıtılarak kurgulanmış, öncesi ve sonrası yansıtılmamıştır. Bu alandan hemen sonra ziyaret ettiğimiz ve arama kurtarma çalışması yapılan başka bir alanda 2 adet vinç olduğunu görünce, saat 02.54'te koordinasyondan sorumlu Sayın İsmail Çataklı'ya mesaj gönderdim. Nitekim bir sonraki noktadaki vinçlerden bir tanesi vatandaşımızın talep ettiği alana kaydırılmış ve vatandaşımızın talebi yerine getirilmiştir. Haberlere konu olan tweet serisinde de sorunun çözüldüğüne dair mesajlar yer almaktadır."

Yardım sürecini o an, ivedi şekilde çözmenin, vatandaşların yaralarını sarmanın asli görevleri olduğunu belirten Canikli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Birbirimize daha çok kenetlenmemiz gereken bugünlerde acımasızca, olayın gerçeği araştırılmadan, tarafıma sorulmadan sosyal medya dedikodusu üzerinden habercilik yapmak, toplumumuzu daha da incitecek mesajlar vermek gazetecilik değildir. Sözlerin tükendiği bu acılı günlerimizde herkesin sağduyulu bir şekilde millet olma bilinciyle asli görevlerini en doğru biçimde yapmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Gün birlik olma günüdür."