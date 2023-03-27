AK Parti'li Canikli: 7'li masa küresel sermayenin avukatlığına soyunmuş

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "7'li masa, kamu bankalarının etkisiz hale getirilmesini ve küçültülmesini hedeflemektedir. Bu vaadi ile 7'li masa, yabancı sermayeli bankaların yani küresel sermayenin sözcülüğüne ve avukatlığına soyunmuş durumdadır" dedi.

AK Parti'li Canikli, Twitter hesabından Millet İttifakı'nın mutabakat metnindeki ekonomi programına ilişkin açıklama yaptı. "7'li masanın mutabakat metnindeki ekonomik programında, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın küçültülmesi, faaliyet alanının daraltılması ve etkisiz hale getirilmesi vaat edilmektedir" diyen Canikli, şunları söyledi:

"7'li masa, yabancı sermayeli bankaların avukatlığını yapmakta o kadar ileri gidiyor ki kamu bankalarının özellikle reel sektöre sağladıkları düşük faizli yatırım kredilerinin, rekabet ortamını bozduğunu iddia ediyor. Bu konuda 7'li masa, mutabakat metninin 'Finans Sektörü Politikaları' başlığı altında aynen şu ifadeyi kullanmaktadır: 'Kamu bankalarının sektör içinde adil rekabeti bozmalarını engelleyeceğiz.' Kamu bankaları sektör içinde adil rekabeti nasıl bozmaktadır? 7'li masaya göre kamu bankaları reel sektöre, üretim ve istihdama düşük faizli kredi sağlayarak rekabeti bozmaktadır. 7'li masa, Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının imalat sektörü yatırımlarına düşük faizli kredi sağlamasından çok büyük rahatsızlık duymaktadır. Bu nedenle kamu bankalarının etkisiz hale getirilmesini ve küçültülmesini hedeflemektedir. Bu vaadi ile 7'li masa, yabancı sermayeli bankaların; yani küresel sermayenin sözcülüğüne ve avukatlığına soyunmuş durumdadır. Özellikle son 2 yıldan bu yana, kamu bankalarının üretime sağladığı düşük faizli finansman kolaylığı sayesinde Türkiye ekonomisi, küresel şoklara rağmen güçlü büyüme performansını sürdürmüş ve çok büyük istihdam kapasitesi oluşturabilmiştir. Kamu bankaları, küresel sermayenin, para piyasaları başta olmak üzere finansal sistem üzerinde kontrolü ele geçirerek ulusal hükümetleri oyun dışına itmeyi hedefleyen politikalarının önündeki yegane engeldir. Bu anlamda kamu bankaları Türkiye ekonomisi için adeta bir koruma kalkanı ve güvenlik mekanizması oluşturmaktadırlar. 7'li masa bu güvenlik mekanizmasını ortadan kaldırmayı ve Türkiye finans sistemini korumasız bırakmayı vaat etmektedir."