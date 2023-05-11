AK Parti'li Canbey'den seçim afişlerinin yırtılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, kendisine ait seçim afişlerinin yırtılarak çöpe atılmasına tepki gösterdi.

Partisinden Balıkesir milletvekili adayı da olan Canbey, yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesir kent merkezindeki Teknik Lise ve Milli Kuvvetler caddelerinde bulunan seçim afişlerinin yırtıldığını belirtti.

Canbey, afişleri yırtanlardan hukuk önünde şikayetçi olduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"14 Mayıs zaferi yaklaştıkça şimdiden sinirleri bozulan muhalefet, afişlerimize saldırmaya başladı. Korkuyorlar, yükselişimizi hazmedemedikleri için saldırıyorlar. Demokrasinin hakemi de hakimi de millettir. Millet ne derse kabulümüzdür ancak birileri milletten değil, karanlık odaklardan emir aldıkları için 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından şimdiden korkuyorlar. Bu sebeple Balıkesir'deki afişlerimizi yırtıyorlar. Araştırdık, yapanların 'Kılıçdaroğlu Gönüllüleri' adında bir grubun yaptığını öğrendik. Hukuk önünde şikayetçi olduk. Bu hazımsızlara da en güzel cevabı 14 Mayıs günü milletimiz verecektir. Buna tüm yüreğimizle inanıyoruz."