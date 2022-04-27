AK Parti'li Çakır: 'Gezi, direniş değil terör eylemidir'

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Gezi olaylarının, bir direniş değil terör eylemi olduğunu söyledi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gezi Parkı olaylarına ilişkin verilen mahkeme kararları sonrası yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit edildiğini kaydetti.

"Hiç kimse, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı tehdit edemez, ettirmeyiz." diyen Çakır, milletin, kimin demokrasinin ve hukuk devletinin yanında, kimin de darbecilerin ve vesayetçilerin yanında durduğunu iyi bildiğini belirtti.

Çakır, "Milletimizin oylarıyla seçilen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve milletimize saygı duymayı öğreneceksiniz." diye konuştu.

Gezi olaylarının, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi, devleti ve milleti hedef alan alçak saldırılardan hiçbir farkı olmadığını dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Gezi olayları vatanımıza ve milletimize yapılan bir ihanettir ve asla unutturmayız. Türkiye tarihinin en büyük sokak vandalizmini, sokak terörizmini unutmuyoruz. Yakılan Türk bayraklarını unutmuyoruz. Yağmalanan kamu binalarını, bankaları, bankamatikleri, yakılan polis arabalarını, belediye otobüslerini ve ambulansları unutmuyoruz. Bu olaylarda en önde saf tutarak 'mesele ağaç değil' diyen sanatçıları, akademisyenleri, yazarları unutmuyoruz. Ekonomik olarak düze çıktığımız bir dönemde, ülkemizi 168 milyar dolar yükün altına sokan bu sokak teröristlerini unutmuyoruz. Bütün bu hain girişimleri durduran milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı unutmadık, kıyamete kadar unutturmayacağız. Gezi bir direniş değil terör eylemidir. Gezi parkı eylemleri ülkemize yapılmış bir darbe teşebbüsüdür. Gezi olayları vatana ihanettir."