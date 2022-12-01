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AK Parti'li Çakır'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Jeremy Rifkin" tepkisi

Politika Haberleri

AK Parti'li Çakır'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Jeremy Rifkin' tepkisi

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirdi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirdi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta "vizyon belgesi" açıklayacağını anımsattı.

"Vizontele" filmine atıf yapan Çakır, "Orada TRT'nin yayın akışı kesildiği zaman televizyonlarda karıncalanma olurdu. TV izleyenler de 'karıncaların filmi devam ediyor' derdi. Dolayısıyla altılı masanın ve Kılıçdaroğlu'nun tam da bununla özdeşleştiğine şahit oluyoruz." dedi.

Her fırsatta Türkiye'yi düşmanlarına şikayet etmeyi ve karalamayı muhalefet sanan zihniyetin tek vizyonunun "karanlık, güçsüz Türkiye" olduğunu savunan Çakır, "Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Ne zaman milli olup gerçekten milletimiz için çalışacaksın? Teröristlere, HDP'ye itibar kazandırmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Malum, Kılıçdaroğlu, Angela Merkel'in eski danışmanını kendine danışman olarak atadı. Türkiye'de adam kalmadı şimdi de Türkiye düşmanlarının danışmanlarıyla yol yürümeye devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan AK Parti Politika Haberler

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