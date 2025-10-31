AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terör örgütleri Türkiye'de varlıklarını sürdüremez hale geldi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bizim burada arzumuz, umudumuz söz verildiği gibi, açıklandığı gibi bu terör örgütünün kendini feshini hızlı bir şekilde tamamlaması, hızlı bir şekilde silahları bırakmasıdır. Zira terörün olduğu yerde konuşma, söz, demokrasi olamaz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda buluştu. Büyük hedeflerle yola çıktıklarının belirten Büyükgümüş, "Biz Terörsüz Türkiye'yi başarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye 3 büyük kazanım elde etti. Özellikle terörle mücadelede, Türkiye'nin birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında. Bunlardan ilkini biz 'Malazgirt ruhu' diye ifade ediyoruz. Terörün en yoğun, en şiddetini arttırdığı zamanlarda dahi biz Malazgirt'te buluşmayı asla bırakmadık. Malazgirt'te bir araya gelişimiz bin yıl önce Alparslan ve ordusundaki kahramanların Anadolu'yu hepimize yurt yapan o kutlu zaferin mirasını, ruhunu, amacını, istikametini istiyoruz ki her yıl tekrardan hatırlayalım" diye konuştu.

'BU GÜÇLE, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BELİNİ KIRDIK'

Elde edilen ikinci kazanımın milli savunma sanayisi olduğunu ifade eden Büyükgümüş, "Milletimizin desteğiyle, duasıyla, AK Parti iktidarlarının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek liderliğiyle biz milli savunma sanayimizi kurarak güvenlik hususunda gerçekten çok önemli adımlar attık. Bugün, en gelişmiş teçhizata ordumuz sahip. Bu güçle, kararlılıkla terör örgütlerinin belini kırdık. Sahada onların bu hain eylemlerini gerçekleştiremez hale getirdik" dedi.

'TÜRKİYE'DE VARLIKLARINI SÜRDÜREMEZ HALE GELDİ'

Sınır ötesi operasyonlar sayesinde Türkiye'nin terörle mücadele önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Büyükgümüş, "15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 3 hafta sonrasında, ilk başlattığımız sınır ötesi harekatla dünyaya şunu ilan ettik; biz terör tehdidinin kapımıza dayanmasına müsaade etmeyeceğiz, terörün kaynağına ineceğiz. Özellikle son dönemde yürüttüğümüz Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatları ve attığımız adımlarla burada da önemli başarılar elde etmiş olduk. Sivil toplumumuzun gayreti, akademisyenlerimizin çalışmaları, Türkiye'nin terörden arındırıldığı anda ortaya koyacağı başarılar, yapacağı atılımlara dair bütün çalışmalarımız neticesinde geldiğimiz noktada artık terör örgütleri Türkiye'de varlıklarını sürdüremez hale geldi" diye konuştu.

'MSB, TASFİYE SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Büyükgümüş, "Son aylarda yürüttüğümüz çalışmalarla terör örgütü çıktı, varlığını tasfiye edeceğini, silahları bırakacağını, yakacağını, gömeceğini ilan etti. Şimdi Milli Savunma Bakanlığımız, istihbarat birimlerimiz bu tasfiye sürecini yakından takip ediyor. Bizim burada arzumuz, umudumuz söz verildiği gibi, açıklandığı gibi bu terör örgütünün kendini feshini hızlı bir şekilde tamamlaması, hızlı bir şekilde silahları bırakmasıdır. Zira terörün olduğu yerde konuşma, söz, demokrasi olamaz. Bunların (terörün) olmadığı bir Türkiye'de konularımızı daha öz güvenle, daha kararlı bir şekilde konuşacağımıza, maddi manevi tüm zenginliklerimizden çok daha üst düzeyde faydalanacağımıza ve ülkemizin yol yürüyüşünü çok daha hızlandıracağımıza inanıyoruz" dedi.