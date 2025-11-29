Haberler

AK Parti'li Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye, asla bir pazarlık süreci değildir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili, "Bu süreç asla ve asla bir al ver, bir pazarlık süreci değildir.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili, "Bu süreç asla ve asla bir al ver, bir pazarlık süreci değildir. Terör örgütü geldiğimiz noktada varlığını tasfiye etmeye karar verdiğini ilan etmiştir, onun gereğini de devletimizin kudreti anbean takip etmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Burdur İl Başkanlığı'nda 3'üncü Kademe İl Başkanları ve 3'üncü Kademe İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı. Öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Büyükgümüş, savunma sanayisindeki gelişmelerden bahsedip, 'Terörsüz Türkiye' sürecine değindi. Terörün tasfiyesiyle Türkiye'nin önemli ivme kazanacağını vurgulayan Büyükgümüş, "Bizim gördüğümüz terörsüz Türkiye marifetiyle, son 40 yılda terör nedeniyle milletimizle buluşamayan 2 trilyon dolarlık bir büyük imkanı, yılda 50 milyar dolarlık büyük bir imkanın milletimizle buluşması, ülkemizin kalkınması için seferber edilmesidir. Biz bunun için yeni kalkınma döneminin terörsüz Türkiye ile birlikte daha da ivmeleneceğine inanıyoruz. Onun için bu kaynağın terör nedeniyle milletimizle buluşmasına engel koyan prangalara karşı bunlardan kurtulup, çiftçisiyle, kadınlarıyla, gençleriyle, emeklileriyle, sanayicisiyle, esnafıyla bu yeni kalkınma hamlesini milletimizin tüm fertlerini kapsayacak şekilde güçlü bir ivmelenme içerisine girmesini hedefliyoruz" dedi.

'GABAR'I TERÖRDEN TEMİZLEDİK'

Büyükgümüş, "Gabar'ı terörden temizledik ve bugün orada Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 10'u kadar bir kaynağı elde ediyoruz. Yılda 3 milyar dolardan fazla bir imkanı, zenginliği milletimizle buluşturmamız mümkün oluyor. Bunun daha niceleri var, buna yürekten inanıyoruz ve İnşallah terörsüz Türkiye'ye ulaştığımızda bu prangaların hepsini tamamen yok ettiğimizde bu zenginliğin, bu refahın milletimizle buluşarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en güçlü lokomotif olacağına inanıyoruz, bunun için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

'YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Terörsüz Türkiye'nin refah demek olduğunu belirten Büyükgümüş, "Bu süreç asla ve asla bir al ver, bir pazarlık süreci değildir. Terör örgütü geldiğimiz noktada varlığını tasfiye etmeye karar verdiğini ilan etmiştir, onun gereğini de devletimizin kudreti anbean takip etmektedir. Bizim bu sürece başladığımızda ilk duasına, ilk fikrine başvurduğumuz her zaman şehit aileleri ve gazilerimiz olmuştur. Onların aziz hatıralarında aldığımız ruh ve imanla inşallah yolumuza devam edeceğiz" dedi. Açıklamanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Icardi harekete geçti! Bu sözler Fenerbahçelileri kızdıracak
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Savaş adım adım geliyor! Trump, o bölgede uçmayı tamamen yasakladı
Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Aynı takımda buluşuyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.