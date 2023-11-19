AK Parti'li Bursalı, "50+1 şartının" kaldırılmasını istedi

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, cumhurbaşkanı seçiminde aranan "50+1 şartı"nın kaldırılması gerektiğini savundu.

Bursalı, yaptığı yazılı açıklamada, 50+1 şartının, seçim sürecinde şeffaflığın sağlanması adına değiştirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yöndeki açıklamasını hatırlatan Bursalı, "Kazanmak için tüm ilkelerinden vazgeçen, kendi partililerinin bile haberinin olmadığı görüşmeler yapan adaylara tanık olduk. Bu yaşananlardan en çok vatandaşımız rahatsız oldu. Halkımızın rahatsızlığının giderilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenledir ki son seçim bu kuralın neden değişmesi gerektiğinin açık bir ispatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bursalı, seçim döneminde Cumhur İttifakı'nın tüm süreci şeffaf yürüttüğünü belirterek, "Ancak CHP'nin o dönemki genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı, kimsenin bilmediği görüşmeler yaptı, pazarlıklar yürüttü. Kurulan masanın altında her zaman birileri oldu. 50+1 kuralı aslında şeffaflığın teminatı olması gerekirdi. Ancak muhalefet oyunu kuralına göre oynamadı maalesef." dedi.