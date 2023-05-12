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AK Parti'li Boyraz: 'Bu seçimler gençlerimizin yarınları için oldukça önem taşımakta'

AK Parti'li Boyraz: "Bu seçimler gençlerimizin yarınları için oldukça önem taşımakta"

Politika Haberleri

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Bu seçimler ülkemizin aydınlık geleceği, gençlerimizin yarınları için oldukça önem taşımakta.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Bu seçimler ülkemizin aydınlık geleceği, gençlerimizin yarınları için oldukça önem taşımakta." dedi.

Boyraz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dünyada sözü dinlenen, dünya siyasetine etki edebilen ülke olmak istediğini, kendi bölgesinde ve dünyada güçlü olma hedefine hızla ilerlediğini söyledi.

Mavi Vatan bölgesinde son yıllarda hidrokarbon yataklarının uluslararası güçler tarafından ele geçirilmek istendiğini belirten Boyraz, "Bu dönemde Mavi Vatan'a sahip çıktık, Libya bölgesindeki haklarımızı koruduk. Özellikle münhasıran ekonomik bölge anlaşmasından sonra tüm dünya Türkiye'nin bölgedeki gücünü kabul etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin yükselişinin devam etmesi gerekir. Hiçbir şekilde Türkiye asla geriye gidemez, gitmemeli." ifadelerini kullandı.

Boyraz, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldığına işaret ederek, "Bu seçimler ülkemizin aydınlık geleceği, gençlerimizin yarınları için oldukça önem taşımakta." diye konuştu.

İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

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