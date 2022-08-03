AK Parti'li Baybatur'dan rekor maaş artışlarına tebrik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Baybatur'dan rekor maaş artışlarına tebrik

AK Parti'li Baybatur'dan rekor maaş artışlarına tebrik

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı Belediyelerini çalışanlarına yaptıkları rekor maaş artışlarından dolayı tebrik etti.

 - Güncelleme:

Ak Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı Belediyelerini çalışanlarına yaptıkları rekor maaş artışlarından dolayı tebrik etti. Cumhur İttifakı'nın farkını bir kez daha gösterdiğine vurgu yapan Baybatur, Manisa'ya hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle Manisalıların gönlünü kazanırken, çalışanlarına yaptıkları maaş artışlarıyla da belediye işçilerine adeta bayramı yaşattığını söyledi.

Hükümetin temmuz ayında asgari ücrete yaptığı yüzde 30'luk ara zammın ardından Cumhur İttifakı Belediyeleri Manisa'da rekor maaş artışlarına imza attı. Yeni yapılan sözleşmelerle Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 8 bin 216 TL, Yunusemre Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 7 bin 924 TL, Soma Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 7 bin 480 TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde ise en düşük işçi maaşı 7 bin 447,55 TL'ye yükseltildi. Cumhur İttifakı'nın yerelden yola çıkarak geneli kucaklayan bir anlayışla yoluna devam ettiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı Belediyelerini çalışanlarına yaptıkları rekor maaş artışlarından dolayı tebrik etti. Belediyeciliğin millete hizmet kapısı olduğunu ifade eden Baybatur, Manisa'ya hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle Manisalıların gönlünü kazanırken, çalışanlarına yaptıkları maaş artışlarıyla da belediye işçilerine adeta bayramı yaşattığını söyledi. Cumhur İttifakı'nın farkını bir kez daha gösterdiğine vurgu yapan Baybatur, belediye çalışanlarına alın terlerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşatan, enflasyona ezdirmeyen, çalışanlarının yüzünü güldüren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Sendikalarla görüşme aşamasında olan diğer Cumhur İttifakı Belediyelerinin de bütçeleri nispetinde gerekeni yapacağını kaydeden Baybatur, "Milletvekilleri olarak bizlerde projelerin takibinden yatırımların Manisa'mıza kazandırılmasına kadar üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yapmaya hazırız. Başkanlarımızın yanındayız" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Yunusemre AK Parti Manisa Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title