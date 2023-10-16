AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, dünyadaki mevcut tarım ve gıda sisteminin küresel çapta derin adaletsizliklere neden olduğunu söyledi.

AK Parti'li Aydın, tarım ve gıda sistemlerinin küresel çapta derin adaletsizliklere neden olduğunu söyledi

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, dünyadaki mevcut tarım ve gıda sisteminin küresel çapta derin adaletsizliklere neden olduğunu söyledi.

Aydın, Dünya Gıda Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Dünyada milyonlarca insanın aç gezdiğini ancak buna karşın tonlarca gıdanın israf edildiğini vurgulayan Aydın, "Gıdanın bilinçsizce kullanılması, üretimde kullanılan kaynakların ziyan olmasına yol açmaktadır. Gıdanın israf edilmesi gezegenimize ağır yük getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyadaki mevcut tarım ve gıda sistemleri küresel çapta derin adaletsizliklere neden oluyor." diyen Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıkan tahıl sorununda ortaya koyduğu tavra dikkati çekti.

BM verilerine göre tahıl koridorunun açılmaması durumunda "25 milyon insanın açlıktan öleceğini" kaydeden Aydın, ölümlerin özellikle Afrika ülkelerinde yaşanacağına işaret etti.

Aydın, "Dünyada 3 milyar insan sağlıklı beslenme maliyetini karşılayamıyor. Aşırı kilo ve obezite dünya çapında artmaya devam ediyor. 2050'ye kadar 10 milyar insanı besleyebilecek ve sürdürülebilir bir tarım ve gıda sistemine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bursa'nın Kestel İlçesi Belediyesinin ürettiği 400 gramlık tam buğday ekmeğini gösteren Aydın, bu ekmeğin vatandaşlara 1 liraya satıldığını belirtti.

Aydın, konuşmasının ardından basın mensuplarına ekmek dağıttı.