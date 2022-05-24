AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, NATO'nun Türkiye'ye karşı politikalarına ilişkin, "NATO kendisini sigaya çekmeli, 'ne yapıyorum?' diye yanlışlarını düzeltmelidir." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yaklaşık beş gün Fransa'da kaldığını anımsatarak, Türk topluluğunun birlikteliğini koruduğunu, gelişmeleri takip ettiğini ve Fransız yasalarını içselleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasını hatırlatan Aydemir, Fransa'da da hayat pahalılığının arttığını belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Sultan 2. Abdülhamit ile ilgili açıklamalarını anımsatan Aydemir, "Derdin ne senin? Abdülhamit ile ilgili Ermenilerin derdi var, senin derdin ne? Niye bunu gündeme getiriyorlar? Çünkü projeleri yok." diye konuştu.

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun, Millet İttifakı'nın adayına yönelik açıklamalar yaptığını aktaran Aydemir, "İyi Parti Grup Başkanı açıkça CHP'ye savaş açıyor. Birbirlerine girmiş durumdalar. İYİ Parti Grup Başkanı açıkça Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyor ve 'senden cumhurbaşkanı olmaz' diyor. Birbirleriyle güreş tutuyorlar. Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki mitingde adeta adaylığını açıklıyor, diğeri ise 'senden cumhurbaşkanı olmaz' diyor." ifadesini kullandı.

Aydemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır" açıklamalarına ilişkin soruya ise "Türkiye'nin dik duruşu ve doğrular ekseninde taviz vermeyişi Fransa'daki insanlarımızı mutlu ediyor. Bir taraftan bize düşmanlık edenlerin yanında olacaksınız, bizim kuyumuzu kazacaksınız, öte yandan güvenlik şemsiyesi altında bizimle yan yana duracaksınız? Böyle bir şey olur mu? İsveç ve Finlandiya teröre destek veren iki ülke. NATO kendisini sigaya çekmeli, 'ne yapıyorum?' diye yanlışlarını düzeltmelidir." yanıtını verdi.