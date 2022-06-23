AK Parti'li Aydemir: 'Muhalefet, ek bütçeyle vatandaşa yapacağımız desteğe karşı çıkıyor'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ek bütçeyle vatandaşa yapmak istedikleri desteklere, muhalefetin karşı çıktığını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ek bütçeyi toplumsal barış ve huzura katkı sağlamak için hazırladıklarını vurgulayan Aydemir, "Ek bütçe, bütün dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıya karşı vatandaşlarımızı korumak için yapılan bir çalışmadır. Bu bir kanuni düzenlemedir. Bu bütçede memura, işçiye, emekliye, çiftçiye, engelliye ve toplumun bütün kesimlerine destek var. Ancak muhalefet buna itiraz ediyor. Muhalefet, ek bütçeyle vatandaşlarımıza yapacağımız desteklere karşı çıkıyor." diye konuştu.