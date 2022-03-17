AK Parti'li Aydemir: "Millete yönelin, millet de size gelsin"

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefetin yalan ve iftiraya yöneldiğini ifade ederek, "(Dahasını yaparız) deyin millete yönelin, millet de size gelsin." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın "18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü" olduğunu hatırlatarak, bugüne özel bir eserin açılışının yapılacağını söyledi.

Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün, dünyada eşi benzeri bulunmadığını kaydeden Aydemir, 1 saatlik feribot yolculuğunun 6 dakikaya ineceğini, 2,5 milyar avroluk yatırımın yaklaşık 6 milyar avro getirisi olacağını anlattı. Aydemir, "Keşke bu halden bütün siyasetçiler mutluluklarını, teşekkürlerini, tebriklerini ifade etseler." diye konuştu.

Aydemir, muhalefetin mutsuzluktan beslendiğini, derdinin sadece yokluk, kötülük anlatmak olduğunu savundu.

Aydemir, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle sıkıntı çeken şirketlerin yatırımlarını Türkiye'ye kaydırmaları yönünde bir açıklama yaptığını ifade ederek, "Ben eminim ki çok sayıda gelecek olacak. Ama muhalefet bu haberden de rahatsız olmuştur. Oysa mutluluğu beraber paylaşalım. Hep söylüyoruz; 'dahasını yaparız, dahasını yaparız' deyin millete yönelin, millet de size gelsin. Onlar ne yapıyorlar, arkadan dolanıp puan almanın peşindeler. Sadece yalan ve iftirayla yönelmek..." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, Seçim Kanunu teklifinin de seçim vasatını düzene koymak için yapıldığını belirterek, CHP'nin neredeyse 100 yıllık olduğunu ancak tek başına hiçbir şey olmadığını söyledi. Teklifin, Cumhur İttifakı'na yaradığına yönelik iftira atıldığını dile getiren Aydemir, "Herkes millete gidecek." dedi.