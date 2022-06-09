AK Parti'li Aydemir: "İYİ Parti ve CHP birbirine tuzak kuruyor" - Haberler

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP ile İyi Parti'nin birbirine tuzak kurduğunu öne sürdü.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin teröre karşı başarılı bir mücadele verdiğini söyledi.

Terör örgütlerinin arkasında devasa güçlerin olduğuna işaret eden Aydemir, "ABD, bunları destekliyor. Suriye'de bataklığı kurutmak için uğraşıyoruz ama ABD, terör örgütlerine tırlarla yardım ediyor. Bunları masum gibi gösteren siyaset var. CHP ve İYİ Parti böyle yapıyor. Bunlara ses çıkarmayıp 'seçimde birkaç oy fazla alır mıyız?' düşüncesiyle hareket ediyorlar." diye konuştu.

Aydemir, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimliğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "İnanç ve etnik aidiyeti ne olursa olsun hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Bu millet ayrım yapmaz. İYİ Parti'nin yaklaşımını düşük bir yaklaşım ve ayrıştıran bir tarz olarak görüyorum. CHP ile İYİ Parti birbirine tuzak kuruyor. Zihinlerindeki öteki kavramını her sayfaya kaydetmişler. Böyle bir ittifakın ülkeye vereceği ne olabilir?" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Marmaris Kızılbük koyundaki otel inşaatına ilişkin eleştirileriyle ilgili basın toplantısında, inşaat alanının Marmaris Milli Parkı içinde yer aldığını ancak özel mülkiyet alanı olduğunu belirtti.

Alana ilişkin ilk inşaat ruhsatının 1987 yılında verildiğini anlatan Gökcan, son tadilat ruhsatının CHP'li Marmaris Belediye Başkanlığınca 28 Ekim 2021 tarihinde verildiğini kaydetti.