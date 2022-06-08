AK Parti'li Aydemir, İstanbul Finans Merkezinin ekonomiye sunacağı katkıyı değerlendirdi - Haberler

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AK Parti'li Aydemir, İstanbul Finans Merkezinin ekonomiye sunacağı katkıyı değerlendirdi

AA - Seval Ocak Adıyaman - Politika
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AK Parti'li Aydemir, İstanbul Finans Merkezinin ekonomiye sunacağı katkıyı değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kurulacak olan İstanbul Finans Merkezinin (İFM), 15 yıl içerisinde ülke ekonomisine asgari 129 milyar dolarlık katkı sağlayacağını söyledi.

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kurulacak olan İstanbul Finans Merkezinin (İFM), 15 yıl içerisinde ülke ekonomisine asgari 129 milyar dolarlık katkı sağlayacağını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren ve ilk imza sahibi milletvekillerinden biri olduğu İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi.

Teklifin, aslında gecikmiş bir adım olduğunu dile getiren Aydemir, düzenlemeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle hazırladıklarını anlattı. Aydemir, "İFM, sahici projeksiyonlarla 15 yıl içerisinde ekonomimize asgari 129 milyar dolarlık katkı sağlayacak." diye konuştu.

Ak Parti'li Aydemir, bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i tekmelediği görüntüleri eleştirirken, bu eylemi gerçekleştiren gencin, kutsal kitabın muhtevasından haberdar olmadığını söyledi. Aydemir, şunları kaydetti:

"Bilgisiz olduğu için ve siyaset kurumu vazifesini hakkıyla yerine getirmediği, gerçekleri saptırdığı için tekmeliyor. Herhangi bir şahsın yanlışını bütün bir topluma mal etmek gibi düşük yaklaşımı koyunca, bu işlerden bihaber olanlar da bizim yüreğimizi koyduğumuz, zihin haritamızı şekillendiren böylesine yüce bir kitaba tekme atar hale geliyorlar. Bu düşük durumdan hepimiz mesulüz. Keşke çok daha sahici bilgilerle insanlarımızı, gençlerimizi donatabilsek ve keşke şu yaşanmışlıklardan hepimiz ders alsak. Bu noktada eğitimcilere görev düşüyor."

AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika

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