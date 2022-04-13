AK Parti'li Aydemir'den HDP'li Piroğlu'na 'polise hakaret' tepkisi Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun "polise hakaret ettiği" iddiasına ilişkin "Çok edepsizce ve terbiyesizce bir hal." dedi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, milletvekillerinin, sözlerine dikkat etmesi, tavırlarıyla topluma mesaj vermesi gerektiğini söyledi.

HDP'li Piroğlu'nun, dün İstanbul'da polislere hakaret ettiğini dile getiren Aydemir, "Çok edepsizce, terbiyesizce, ahlaksızca bir hal. Siyasetçinin dili bu olabilir mi? Bu, bir milletvekili ağzı olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Bir milletvekilinin, polise veya bir başkasına hakaret edemeyeceğini belirten Aydemir, "Şerefli insan, başkasına bu sıfatı kullanamaz. Polisler bizim can güvenliğimizi sağlıyorlar, rahatsızlığınız buna ise daha çok rahatsız olacaksınız." dedi.

Yasal zeminde gösteri yapılmasına kimsenin diyecek sözü olmayacağını dile getiren Aydemir, "Siz bunu yapmıyorsunuz, kanunlara aykırı bir zemin oluşturmak için gayret sarf ediyorsunuz. Sonra da polis size müdahale ettiğinde, onlara 'şerefsiz' diyorsunuz. Bir milletvekili olarak bunu telin ediyorum, kınıyorum. Özellikle CHP'ye söylüyorum, Atatürk'ün kurduğu bir partinin yöneticileri bunlarla beraber olmamalı, olurlarsa Atatürk'ten fersah fersah uzağa düşerler." ifadesini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bir emniyet yetkilisine hakaret ettiği öne sürülen Piroğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan resen işlem başlatılacağını duyurmuştu.