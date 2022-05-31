AK Parti'li Aydemir: "Cumhurbaşkanının etkinliğine 'korsan' diyen adam, belediyesindeki gelişmelerden bihaber" - Haberler

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinliğine yönelik sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanının etkinliğine 'korsan' diyen adam, belediyesindeki gelişmelerden bihaber." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde bir milyona yakın vatandaşın katılımıyla Atatürk Havalimanı alanının millet bahçesine dönüştürülmesi etkinliğinin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Etkinlikte milletin birliğine, beraberliğine vurgu yapıldığını belirten Aydemir, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı orada olmak yerine bu etkinliğe şerik olmak için 'Korsan bir etkinlik yapıldı' diyor. Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir etkinliğe sen nasıl korsan dersin?" diye konuştu.

İmamoğlu'nun Van'daki esnaf ziyaretinde İstanbul'daki toplu ulaşım zammından habersiz olduğunun görüldüğünü dile getiren Aydemir, "Cumhurbaşkanının katıldığı etkinliğe 'korsan' diyen adam, kendi belediyesindeki gelişmelerden bihaber. Birikim sahibi olup, donanım sahibi olup milletin karşısına öyle çıkmak lazım. Aksi halde Van'daki bir vatandaş İstanbul'daki gelişmeyi alnının ortasına çakar." ifadesini kullandı.

Aydemir, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Biz onu cezaevinden çıkaracağız" sözünden tatmin olmadığını söyleyerek, "Demirtaş bunlara 'Kararsızlardan bile kararsızsınız, sizden siyasetçi olarak utanıyorum' diyor. Demirtaş aslında bu sözleriyle bunlara bir rota çiziyor. Demek ki Demirtaş, dahasını istiyor. 'Cumhuriyeti kurduk' diyen bir partinin geldiği noktaya bakın. Cumhuriyetle hesaplaşmaya çalışan bir adamdan töre öğreniyorlar, onun rotası üzerinde yürüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kendisine bir şey söylemek üzere el kaldıran AK Parti'li kadın meclis üyesine "Bana ne elini sallıyorsun, ben evli barklı adamım" dediğini aktaran Aydemir, "Şu terbiyesize, şu ahlaksızlığa bakar mısın? Çok açık söylüyorum bu adam ahlaksız." sözlerini sarf etti.