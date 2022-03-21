AK Parti'li Aydemir: "CHP Atatürk düşmanlarının konuşlandığı yer olmuş"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP Atatürk düşmanlarının konuşlandığı yer olmuş." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın "Selahattin Demirtaş barış insanıdır." ifadelerini anımsatarak, terör örgütü PKK'nın yüceltildiğini, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzüldüğünü söyledi.

Demirtaş'ın, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin bazı açıklamalarını dinleten Aydemir, "Selahattin Demirtaş kimdir? Çok sayıda kişinin ölümüne sebep olmuş bir isimdir. Bu adam resmen terörist başı, bunun ötesi yok. Buna güzellemeler yapan bir CHP'li... Atatürk kalksa buna ne yapar? Bir yazar 'Atatürk bugün gelse CHP'de genel başkanlığa aday olsa seçilemez. Bırakın seçilmeyi aday dahi olacak çoğunluğu bulamaz' diyor ya CHP'de şu an tam da böyle bir durum var. CHP, Atatürk düşmanlarının konuşlandığı yer olmuş." değerlendirmesini yaptı.

Bakırköy Belediyesi zabıtalarının, İstanbul Dünya Ticaret Merkezine bağlı İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Uluslararası Makine Fuarı'nda, yabancı katılımcıların da olduğu bir sırada, firmaların levha boylarının ölçümü ve tabela vergisi için teftiş yapmak istemesini de eleştiren Aydemir, "Dert tabela vergisi değil, dert ülkenin ekonomisine yönelmek." dedi.

Bir gazetecinin, HDP'lilerin Nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmaları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istediklerini anımsatması üzerine Aydemir, "Terörden medet umanlar, teröristler, bu vatanı bölmeye kalkanlar maalesef bu günü de iğfal ettiler, bu günü de kullanmaya çalıştılar. Milletimiz de bunu görüyor. Apo dediğiniz, on binlerce insanın katilidir, ötesi yoktur. Apo dediğiniz, bu vatana ihanet etmiş, vatan bölünsün diye gayret sarf eden birisidir. Kim ki Apo ile ilgili düzgün bir cümle kuruyor, bilin ki vatan hainliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

İbrahim Aydemir, başka bir gazetecinin ise "çözüm süreci" döneminde Nevruz'da terör örgütü ele başının mesajının okunduğunu belirtmesi üzerine ise "Eskiye takılıp kalmayın bey. Şu anda yaptığımıza bakacaksınız. Şu an yaptığımız ne? Onları yer ile yeksan ettik, bitirdik. Eskiden bütünüyle terör bitsin diye bir yaklaşım ortaya konmuş ama bu kudurganlıklar da bitmeyince onların inlerine girilmiş gereği yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bir tanesi kalmayacak Allah'ın izniyle." dedi.