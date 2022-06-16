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AK Parti'li Aydemir: "Bolu Belediye Başkanı, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylüyor"

AA - Aynur Ekiz - Politika
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AK Parti'li Aydemir: 'Bolu Belediye Başkanı, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylüyor'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylediğini belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylediğini belirtti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin haksız yere hapse atıldığı iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.

Bu kişilerin gazetecilere bühtan edenler, gazeteciliği alaşağı etmeye çalışan müfteriler ve devlete düşmanlık edenler olduğunu dile getiren Aydemir, "Önemli bir kısmının Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bilgileri düşman unsurlara ya da PKK'ya aktardığı ortaya çıktı." dedi.

Bu kişilerin gazeteci olarak tarif edilemeyeceğini vurgulayan Aydemir, "Kılıçdaroğlu, onları sahipleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bilgilerini satanlar, aktaranlar bunlar." ifadelerini kullandı.

İbrahim Aydemir, CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıklamalarına işaret ederek, "Açık açık 'HDP istedi diye beni CHP'den atamayacaklar' diyor. CHP'li Bolu Belediye Başkanı çok açık bir biçimde HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylüyor. Bu ifadesiyle bizi teyit etmiş oluyor. HDP'yi küstürmemek, kızdırmamak için HDP neyi talep ediyorsa bunlar onu hayata yansıtıyorlar." diye konuştu.

AA / Aynur Ekiz - Politika

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