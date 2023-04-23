AK Parti'li Aydemir: '21 yılda 200 yılı aşkın zamanı kapsayacak çalışmalar yaptık'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "21 yılda 200 yılı aşkın zamanı kapsayacak çalışmalar yaptık. Bundan sonraki 5 yılda da belki bir 50 yıllık daha mesafe alacağız inşallah." dedi.

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "21 yılda 200 yılı aşkın zamanı kapsayacak çalışmalar yaptık. Bundan sonraki 5 yılda da belki bir 50 yıllık daha mesafe alacağız inşallah." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 103 yıl önce millet iradesinin şekillendiği bir yer olduğunu belirterek, milletin düşüncelerinin burada hayata yansıdığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugüne kadar seçilen milletvekillerine ve Meclis'te çalışan herkese teşekkür eden Aydemir, "(Mahkeme kadıya mülk değil) demişler. Hakikat budur. Bugün biz vardık, yarın başkaları gelecek. Yaşayan vatanımız, ülkemiz, Meclisimiz olacak. Burası dünya durdukça duracak ki milletin iradesi yansısın." diye konuştu.

Aydemir, 21 gün sonra yeni bir iradenin şekilleneceğini ve 600 milletvekilinin milleti temsil edeceğini dile getirerek, "Yeni dönem, arzumuz, dileğimiz o ki çok daha özel kapılar açsın ülkemiz, milletimiz için." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık yeni bir dönemi daha olacağını ifade eden Aydemir, Meclis'te bir nöbet değişimi olacağını ve bazı milletvekillerinin yerine yeni yüzlerin geleceğini belirtti.

Aydemir, AK Parti'nin her seçim döneminde bir yenilenmeyle geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"21 yılda 200 yılı aşkın zamanı kapsayacak çalışmalar yaptık. Bundan sonraki 5 yılda da belki bir 50 yıllık daha mesafe alacağız inşallah. Bütün dert, bütün dava millet davasıdır, insanlarımızın daha müreffeh şartlarda yaşama davasıdır, insanlığa değer katabilme davasıdır."