AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına destek

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, "'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, "'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ala, "Terörsüz Türkiye' hedefine doğru, aziz milletimizin desteğiyle, kararlı adımlarla yürüyoruz. Son açıklamaları ve atılan adımları terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendiriyoruz. İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Dünyada ve Türkiye'nin çevresindeki gelişmeler dikkate alındığında 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ne kadar önemli olduğu gerçeği izahtan varestedir" dedi.

'ÜLKEMİZ, BU SORUNDAN KURTULACAKTIR'

Ala, açıklamasının devamında, "Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine, fırsatlarına odaklanarak imkan ve kabiliyetlerini tamamıyla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine yöneltecek bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz; kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ve milletimizin desteği ile ülkemiz, yıllardır her iyinin düşmanı olan bu sorundan kurtulacaktır. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu sürecin sonuca ulaşması için, herkesin katkısının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
