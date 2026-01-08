Haberler

AK Parti'li Ala: Özgür Özel'in sözleri, kendi siyasi iflasının ilanıdır

AK Parti'li Ala: Özgür Özel'in sözleri, kendi siyasi iflasının ilanıdır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili, "Küresel satranç tahtasını karalama tahtası sanan Özgür Özel'in sözleri, ancak kendi siyasi iflasının ilanıdır" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili, "Küresel satranç tahtasını karalama tahtası sanan Özgür Özel'in sözleri, ancak kendi siyasi iflasının ilanıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çirkin ve seviyesiz itham ve iftiraların sözcülüğünü yapmakta ısrar ediyor. Siyaset üretememenin, uluslararası düzeyde saygınlık elde edemememin hıncıyla her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor, yalana sarılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası arenadaki stratejik duruşunu anlamak için siyasi akıl ve devlet tecrübesi gerekir. Küresel satranç tahtasını karalama tahtası sanan Özgür Özel'in sözleri, ancak kendi siyasi iflasının ilanıdır. Dünya gelişmelerini izlemek şöyle dursun, kendi hezeyanlarının içinde kaybolmuş durumda. Siyaset, bu tür düzeysiz iddiaları ciddiye alacak kadar hafif değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

Beşiktaşlılar çok şey bekliyordu, 3. Lig'e gönderildi