AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: 'Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik çağrıları destekliyoruz'

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Türkiye'nin uzun süredir kararlılıkla savunduğu ilke ve çağrıların, bugün uluslararası düzeyde giderek daha fazla karşılık bulduğunu görmekten mutluluk duyuyor ve Türkiye olarak; Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik çağrıları destekliyoruz" dedi.

Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda, öteden beri Filistin halkının sesi olmuş, yaşanan zulmü dünya kamuoyuna taşımış, iki devletli çözümün adil ve kalıcı barışın tek yolu olduğunu ısrarla vurgulamıştır. Türkiye, Filistin'in devlet olarak tanınmasını tarihsel sorumluluk, hukuki gereklilik ve ahlaki yükümlülük olarak görmektedir. Türkiye'nin uzun süredir kararlılıkla savunduğu ilke ve çağrıların, bugün uluslararası düzeyde giderek daha fazla karşılık bulduğunu görmekten mutluluk duyuyor ve Türkiye olarak; Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik çağrıları destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

EN ETKİLİ ÇÖZÜM, 1967 SINIRLARINA DAYALI İKİ DEVLETLİ DÜZEN

Filistin'in egemen, bağımsız bir devlet olarak tanınmasının, hem uluslararası hukuk açısından bir zorunluluk hem de insanlık vicdanının gereği olduğuna inandıklarını vurgulayan Ala, "Bu bağlamda; özellikle son günlerde, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Filistin devletinin tanınması konusundaki tutumlarını, uluslararası toplumun sorumluluğunu hatırlatması bakımından önemli görüyoruz. Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınması yönündeki her girişimi memnuniyetle karşılarken bu adımların insan hakları ve uluslararası hukukun gerekliliklerine uygun olarak sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Filistin'de devam eden insani vahşet karşısında en etkili çözümün, 1967 sınırlarına dayalı, adil, kalıcı ve iki devletli düzen olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Temennimiz, bu ve benzeri çabaların başka ülkeler için de örnek oluşturması ve Filistin halkının, uluslararası hukuk temelinde hak ettiği statüye bir an önce kavuşmasına katkı sağlamasıdır" dedi.