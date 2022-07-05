AK Parti'li Akbaşoğlu: 'Pazar günkü seçim sipariş anketlerin geçersizliğini ilan etmektedir'

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Pazar günkü seçim sipariş anketlerin geçersizliğini ilan etmektedir. 3 Temmuz 6+1 yemek yeme masasının tarihe gömüldüğü tarih olarak tarihe geçmiştir" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Çankırı'nın Dodurga ilçesinde yapılan seçimlere değinerek, "Bu beldeye siyasi ziyaret oldu. Birkaç defa ziyarette bulunan genel başkan yardımcıları oldu. Gerçek bir anket seçimi yaklaşık bin 400 seçmenin bulunduğu ilçede canlı anketi yaşadık. Türkiye'nin gözü Dodurga seçimlerindeydi. 'AK Parti ve Cumhur İttifakını sandığa gömeceğiz' diyenlere, söylemlerinin mahcubiyetini yaşarcasına ayrıldılar. Centilmen olmak gerekir. Bu seçim önemsizmiş gibi hal almaya başladılar. Seçmenin iradesiyle dalga geçmeye başladılar. DEVA Partisi Genel Başkanı'na çağrıda bulunuyorum. Oy veren seçmenle dalga geçen genel başkan yardımcınızla ilgili bir beyanınız oldu mu? Hem sizin hem de genel başkan yardımcısının özür dilemesi gerekir. Pazar günkü seçim sipariş anketlerin geçersizliğini ilan etmektedir. 3 Temmuz 6+1 yemek yeme masasının tarihe gömüldüğü tarih olarak tarihe geçmiştir. Haziran 2023 seçimlerin ilk turda açık ara Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacağının delilidir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenen Akbaşoğlu, "Çankırı, Cumhur İttifakı'nın kalesidir. Asla kalelerimizi yıkamayacaksınız. 2023 işaret fişeğini Dodurga ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu şöyle devam etti:

"Meclis açıldığında sözleşmeli personelin mali haklarının ele alınması ve kadro hakkının ele alınması suretiyle yasayla netleştirerek daimileştirilmesi söz konusu olacak. Sonrasında EYT'li kesimin durumu ele alınarak çözümlenmiş olacak."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'Erdoğan kazanırsa görevden alınırım' sözlerine ilişkin Akbaşoğlu, "Kendi içinde çelişkili. İmamoğlu'nun kendisini mağdur gösteren safsatasını kendi konumunu güçlendirmek için öne sürdüğü görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışı söz konusuysa kendi aranızda çözmenizi tavsiye ederiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika