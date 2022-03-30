AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan '3600 ek gösterge', 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması

Ak Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge düzenlemesinin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını, emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) ve asgari ücrette ara zam durumunun da ele alınacağını söyledi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla" ifadesinin hatırlatılması üzerine, "Türkiye'de büyükelçilerle mekik diplomasisinde görüşen siyasi parti genel başkanları var. Bu manada mektup yazan genel başkanlar var büyükelçilere. Konunun bu bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

AK Parti'li Akbaşoğlu, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağına ilişkin soruya "O konuyla ilgili çalışmalarımız var, devam ediyor" yanıtını verdi.