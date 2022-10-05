AK Parti'li Akbaşoğlu: 'Başörtüsü konusunda kimin samimi olduğunu milletimiz görecek'

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, başörtüsü konusunda kimin samimi kimin takiyeci olduğunu milletin göreceğini belirtti.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği teklifine olumsuz karşılık veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Ak Parti'li Akbaşoğlu, "Hani helalleşme peşindeydiniz, niye köklü düzenlemeye evet demiyorsunuz? İşte CHP budur. Biz anayasa değişikliği hazırlığımızı yapıyoruz ve yüce Meclise sunacağız. Kimin samimi kimin ise takiyeci olduğunu aziz milletimiz bir kez daha görecek." ifadelerine yer verdi.