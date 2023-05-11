AK Parti'li Aday Demir, Sarıyer'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Mustafa Demir, Sarıyer'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşan Demir, "Adam yine kazandı dedirtecek bir netice almayı planlıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2'nci bölgeden milletvekili adayı Mustafa Demir, çalışmalarına Sarıyer'de devam etti. Sarıyer'de vatandaş ve esnafla bir araya gelen Demir, cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi. Demir, Yeniköy mahalle muhtarlığı ve esnafı ziyaretinde vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. Demir, ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Mağlubu olmayan ama kazananın net olduğu bir seçim olacak"

İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Mustafa Demir, "Yoğun bir çalışmamız devam ediyor. Sahada insanlarımızla beraberiz, esnafımızı, dernek ve vakıfları ziyaret ediyoruz. Bu ülkenin geleceği, milletimizin huzuru, barışı, birlikte yaşama beklentisinin sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında bütünleştiğini görüyoruz. Bu açıdan bu seçim geçmişte olan hiçbir seçime benzemiyor demiştik. Gelinen noktada bunun insanlar tarafından kabul edildiğini, öyle algılandığını görüyoruz. İnsanların kararlarının Cumhurbaşkanımızın yönünde gerçekleştiğini görüyoruz. En sonunda, insanlar oy verme kabinine girdiklerinde, o perdeyi kapattıklarında, vicdanlarıyla tek başlarına kaldıklarında, bu ülkenin selameti için, vatanın bölünmezliği için, milletin geleceği için, çocuklarını emanet edeceği ülke için doğru kararla doğru adamı sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini düşünüyorum. Bu seçimde Allah'ın izniyle ilk turda aması ve fakatı olmayan, 'Adam yine kazandı' dedirtecek bir netice almayı planlıyoruz. Bu seçim sonunda inşallah mağlubu olmayan ama kazananın net olduğu bir seçim olacak. Biz bunun için gayret ediyor ve çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL