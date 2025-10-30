Haberler

AK Parti'li Açıkkapı, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, şeker pancarı alım fiyatına ilişkin "Kalite, verim ve gelir dengesinin sağlanmasında önemli bir adım olarak görülmüştür.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, şeker pancarı alım fiyatına ilişkin "Kalite, verim ve gelir dengesinin sağlanmasında önemli bir adım olarak görülmüştür. Devletimiz yalnız fiyat politikasıyla değil, aynı zamanda mazot, gübre, sulama ve enerji destekleriyle de üreticilerin yanındadır." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 3 bin 100 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bu tutarın, ülke genelinde girdi maliyetleri, üretim dengeleri ve piyasa koşullarının dikkate alınarak adil bir şekilde belirlendiğini söyleyen Açıkkapı, açıklanan fiyat ve alım düzenlemelerinin çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Açıkkapı, "Kalite, verim ve gelir dengesinin sağlanmasında önemli bir adım olarak görülmüştür. Devletimiz yalnız fiyat politikasıyla değil, aynı zamanda mazot, gübre, sulama ve enerji destekleriyle de üreticilerin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzyılın Konut Projesi'ne değinen Açıkkapı, "3 bin 685 konut Elazığ'da inşa edilecek. 10 Kasım 2025'te müracaatlar başlayacak, 19 Aralık 2025'te nihayete erecektir. Vatandaşlarımızın başvuru tarihlerini kaçırmamaları için şimdiden tedbirlerini almalarını istirham ediyoruz." diye konuştu.

Ak Parti'li Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Anıtkabir ziyareti sırasında vatandaşlarca sevgi gösterisinde bulunulduğunu anımsatarak, "Orada yine Ali Mahir Başarır'ın edepten yoksun bir paylaşımda bulunduğuna şahitlik ettik. Başarır paylaşımında orada bulunan vatandaşlara 'edepsiz' nitelemesi yaptı. Edepsizliğin nirvanasını bir kez daha kendi şahsında yaşamış oldu. Bunu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polise diklenip devamında dövmeye çalışan şahsın sonu
Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım

Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım
Galatasaray'dan devre arası bomba hamle! Dünya devinin yıldızı geliyor

Galatasaray'dan devre arası bombası! Dünya devinin yıldızı geliyor
Esenyurt'ta akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
AB tescilli üründe hasat sürüyor, gramı 600 TL'ye dayandı

Dünyanın en pahalısı! Hasat başladı, gramı 600 lira
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.