AK Parti'li Açıkkapı, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, şeker pancarı alım fiyatına ilişkin "Kalite, verim ve gelir dengesinin sağlanmasında önemli bir adım olarak görülmüştür. Devletimiz yalnız fiyat politikasıyla değil, aynı zamanda mazot, gübre, sulama ve enerji destekleriyle de üreticilerin yanındadır." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 3 bin 100 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bu tutarın, ülke genelinde girdi maliyetleri, üretim dengeleri ve piyasa koşullarının dikkate alınarak adil bir şekilde belirlendiğini söyleyen Açıkkapı, açıklanan fiyat ve alım düzenlemelerinin çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Açıkkapı, "Kalite, verim ve gelir dengesinin sağlanmasında önemli bir adım olarak görülmüştür. Devletimiz yalnız fiyat politikasıyla değil, aynı zamanda mazot, gübre, sulama ve enerji destekleriyle de üreticilerin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzyılın Konut Projesi'ne değinen Açıkkapı, "3 bin 685 konut Elazığ'da inşa edilecek. 10 Kasım 2025'te müracaatlar başlayacak, 19 Aralık 2025'te nihayete erecektir. Vatandaşlarımızın başvuru tarihlerini kaçırmamaları için şimdiden tedbirlerini almalarını istirham ediyoruz." diye konuştu.

Ak Parti'li Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Anıtkabir ziyareti sırasında vatandaşlarca sevgi gösterisinde bulunulduğunu anımsatarak, "Orada yine Ali Mahir Başarır'ın edepten yoksun bir paylaşımda bulunduğuna şahitlik ettik. Başarır paylaşımında orada bulunan vatandaşlara 'edepsiz' nitelemesi yaptı. Edepsizliğin nirvanasını bir kez daha kendi şahsında yaşamış oldu. Bunu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.