AK Parti'li Açıkkapı, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ni değerlendirdi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin dünya tarihine geçecek bir toplantı olduğunu söyledi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dış politikada son yıllarda attığı olumlu adımların meyvesini verdiğinin zirvede görüldüğünü söyledi.

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin dünya tarihine geçecek bir toplantı olduğunu dile getiren Açıkkapı, "Gerek siyasi hareketimize gerek liderimize her türlü çamuru, iftirayı atan odakların ne kadar yanıldıklarını ve nasıl haksız ithamlarda bulunarak vebale girdiklerini bir kez daha görmüş olduk." ifadesini kullandı.

Sürecin Filistinliler açısından önemine değinen Açıkkapı, "İnsani yardımların ulaştırılması, saldırıların kesilmesi, esir takasının yanı sıra İsrail'in işgal ettiği toprakları terk etmesini de bekliyoruz. Orta Doğu'yu kan çukuruna dönüştürmeye kalkan katil şebekesinin de uluslararası mahkemelerde yargılanarak, işledikleri suçların cezalarını çekmeleri mühimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün' sözünü anımsatarak, Batı ülkelerini bile hizaya getiren Erdoğan'ın dünyanın ve insanlığın vicdanı olduğunu belirtti.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığının düzenlediği toplantıya da değinen Açıkkapı, tüm illerin ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları birim başkanları ile bir araya geldiklerini, Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydetti.

