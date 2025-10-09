Açıkkapı'dan Gazze Aclamasına Destek

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Gazze'de mutabakata varılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, " Bebek, kadın, yaşlı demeden silahsız, masum insanları hedef alanların hak ettikleri cezaları almaları da bizim temennimizdir." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 2 yıldır uyguladığı soykırımda 67 binin üzerinde insanını kaybeden Filistinlilerin ateşkes nedeniyle sevindiklerini söyledi.

Filistinlilerin bundan sonraki süreçte acı ve gözyaşından uzak bir hayat geçirmesini dileyen Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de mutabakata varılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip edeceğine yönelik sözlerini hatırlattı.

Türkiye'nin "görev gücünde" yer alacağına işaret eden Açıkkapı, "İşgal altındaki toprakların aslına rücu ettirilmesi, suçluların yargı önünde hesap vermesi de çok önemlidir. Bebek, kadın, yaşlı demeden silahsız, masum insanları hedef alanların hak ettikleri cezaları almaları da bizim temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Ejder Açıkkapı, Ankara'da yaşanan su kesintileri nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ve CHP'yi de eleştirdi.