Haberler

Açıkkapı'dan Gazze Aclamasına Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Gazze'de mutabakata varılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Bebek, kadın, yaşlı demeden silahsız, masum insanları hedef alanların hak ettikleri cezaları almaları da bizim temennimizdir.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Gazze'de mutabakata varılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, " Bebek, kadın, yaşlı demeden silahsız, masum insanları hedef alanların hak ettikleri cezaları almaları da bizim temennimizdir." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 2 yıldır uyguladığı soykırımda 67 binin üzerinde insanını kaybeden Filistinlilerin ateşkes nedeniyle sevindiklerini söyledi.

Filistinlilerin bundan sonraki süreçte acı ve gözyaşından uzak bir hayat geçirmesini dileyen Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de mutabakata varılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip edeceğine yönelik sözlerini hatırlattı.

Türkiye'nin "görev gücünde" yer alacağına işaret eden Açıkkapı, "İşgal altındaki toprakların aslına rücu ettirilmesi, suçluların yargı önünde hesap vermesi de çok önemlidir. Bebek, kadın, yaşlı demeden silahsız, masum insanları hedef alanların hak ettikleri cezaları almaları da bizim temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Ejder Açıkkapı, Ankara'da yaşanan su kesintileri nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ve CHP'yi de eleştirdi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Devlet hastanesinde skandal! Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler

Devlet hastanesinde skandal! Her şeyi 30 bin lira için yapmışlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit trafikte hayranının sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi

Trafikte şaşırtan soru! Verdiği cevap hayal kırıklığına uğrattı
Devlet hastanesinde skandal! Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler

Devlet hastanesinde skandal! Her şeyi 30 bin lira için yapmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.