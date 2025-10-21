Haberler

AK Parti'li Açıkkapı'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamalarına tepki Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Siyasi mücadele fikirle, hizmetle, proje ile üretilir ama belli ki bazıları milletin iradesini hazmedemediği için siyaset yerine iftira ve nefretle var olmaya çalışıyorlar.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Siyasi mücadele fikirle, hizmetle, proje ile üretilir ama belli ki bazıları milletin iradesini hazmedemediği için siyaset yerine iftira ve nefretle var olmaya çalışıyorlar." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki "en basiretsiz, en beceriksiz, en kifayetsiz" ana muhalefeti ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "haddini aşan" ifadelerde bulunduğunu belirten Açıkkapı, "Siyasi nezaket bir yana, kahvehanede bile ayıp karşılanacak tavır ve üsluplarla zırvalamıştır." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin iradesiyle defalarca sandıktan zaferle çıktığını anımsatan Açıkkapı, milletin seçtiği cumhurbaşkanına hakaretin millete hakaret etmek anlamına geldiğini ifade etti.

Başarır'a tepki gösteren Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Siyasi mücadele fikirle, hizmetle, proje ile üretilir ama belli ki bazıları milletin iradesini hazmedemediği için siyaset yerine iftira ve nefretle var olmaya çalışıyorlar. Oturdukları belediye başkanlığı koltuklarını yalanla, yolsuzlukla, hırsızlıkla ve arsızlıkla yürütmeye çalışan CHP'nin içerisindeki bir kısım güruh, bu arsızlığı, yüzsüzlüğü, hırsızlığı gizlemek adına sağa sola tehditler savurup hakaretler yağdırıyorlar. Bunun adına da siyaset diyorlar. Takdiri aziz milletimize bırakıyoruz."

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş

KKTC, 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.