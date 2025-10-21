AK Parti'li Açıkkapı'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Siyasi mücadele fikirle, hizmetle, proje ile üretilir ama belli ki bazıları milletin iradesini hazmedemediği için siyaset yerine iftira ve nefretle var olmaya çalışıyorlar." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki "en basiretsiz, en beceriksiz, en kifayetsiz" ana muhalefeti ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "haddini aşan" ifadelerde bulunduğunu belirten Açıkkapı, "Siyasi nezaket bir yana, kahvehanede bile ayıp karşılanacak tavır ve üsluplarla zırvalamıştır." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin iradesiyle defalarca sandıktan zaferle çıktığını anımsatan Açıkkapı, milletin seçtiği cumhurbaşkanına hakaretin millete hakaret etmek anlamına geldiğini ifade etti.

Başarır'a tepki gösteren Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Siyasi mücadele fikirle, hizmetle, proje ile üretilir ama belli ki bazıları milletin iradesini hazmedemediği için siyaset yerine iftira ve nefretle var olmaya çalışıyorlar. Oturdukları belediye başkanlığı koltuklarını yalanla, yolsuzlukla, hırsızlıkla ve arsızlıkla yürütmeye çalışan CHP'nin içerisindeki bir kısım güruh, bu arsızlığı, yüzsüzlüğü, hırsızlığı gizlemek adına sağa sola tehditler savurup hakaretler yağdırıyorlar. Bunun adına da siyaset diyorlar. Takdiri aziz milletimize bırakıyoruz."